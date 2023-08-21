Авария на Луне повлияет на будущие полеты России

России придется вносить коррективы в свою лунную программу после аварии аппарата "Луна-25", но отказываться от нее она не собирается

Российский космический аппарат "Луна-25" упал на Луну после выхода на неконтролируемую орбиту. Эксперты отмечают, что несмотря на крушение в ходе полета удалось многого достичь и даже собрать некоторые научные данные. Ранее российская космонавтика не достигала такого уровня.

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Но авария выявила пробелы в опыте персонала и технические недостатки, усугубленные войной в Украине и последующими санкциями.

Виталий Егоров, российский космический аналитик: "Может быть и проблема с электроникой, с системами управления, с системой ориентации. Потому что известно, что для "Луны-25" в течение нескольких лет, может пяти лет, постоянно переносились даты ее запуска. Исключительно из-за проблем с электроникой, из-за проблем с санкциями, которые были введены против России в ответ на захват Крыма".

Успешная посадка аппарата открыла бы путь для дальнейших российских миссий к Луне, конкуренция вокруг которой в последнее время значительно возросла.

Виталий Егоров: "В межпланетном космосе Россию обогнали уже и Индия, и Япония, а уж Китай и Америка совсем на недостижимом расстоянии. И Европа уже впереди. И здесь уже надо догонять, и он (президент России Владимир Путин) как бы это понимает. И определенный приоритет у "Луны-25" был. Теперь следующие (лунные проекты), наверное сохранятся, и финансирование на них сохранится, но прежние приоритеты и прежняя аргументация, что мы догоним всех и перегоним, они сейчас будут менее эффективно работать".

Эксперты считают, что авария серьезно повлияет на будущие полеты Роскосмоса, и следующий состоится не ранее 2028 года или даже позже. Но отказываться от своих планов Россия не собирается.