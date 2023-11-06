Сын Рамзана Кадырова получил "ответственный" пост в службе безопасности главы Чечни

By Euronews

Пятнадцатилетний сын Кадырова Адам стал начальником отдела обеспечения службы безопасности главы Чечни, сообщили в соцсетях чеченские чиновники.

РЕКЛАМА

15-летний сын Рамзана Кадыров Адам назначен на должность начальника отдела обеспечения службы безопасности главы Чечни. Об этом сообщили в соцсетях министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, депутат Госдумы Адам Делимханов и министр здравоохранения Чечни Адам Алханов.

"От души поздравляю дорогого брата, внука первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики", – написал в телеграм-канале Алханов.

В прошлом месяце мальчик получил звание Героя Чеченской республики, награждён вторым по значимости орденом Татарстана за вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, а также высшим орденом Карачаево-Черкесии "За заслуги перед республикой".

Политические обозреватели полагают, что таким образом Кадыров представляет сына в качестве своего возможного преемника на посту руководителя Чечни.

В конце сентября Кадыров-старший опубликовал видео, на котором Адам избивает в СИЗО задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля, написав, что гордится поступком сына. Российские правоохранительные органы не отреагировали на избиение.