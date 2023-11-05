Сектор Газа: десятки погибших в лагере Аль-Магази

Медучреждения, связанные с ХАМАС, обвиняют Израиль в авианалёте на лагерь беженцев в центральной части анклава. ЦАХАЛ выясняет обстоятельства взрыва. Люди уже второй день не могут выехать в Египет через КПП "Рафах".

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Десятки человек были убиты и получили ранения в результате взрыва в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа, сообщили представители подконтрольных ХАМАС медицинских служб.

Пострадавших приняла близлежащая больница "Мучеников Аль-Аксы", там заявили, что в результате авианалёта ЦАХАЛ погибли 52 человека.

Израиль "выясняет", действовали ли в этом районе его войска.

По данным Агентства ООН по делам палестинских в Аль-Магази проживают более 33 тыс. человек на площади не более 0,6 кв. км.

Новые данные о жертвах представил Минздрав в Газе: в результате израильских авиаударов, как утверждается, погибли 9 770 палестинцев. Euronews не может подтвердить эти цифры.

Сильные взрывы прогремели рано утром и в районе больницы "Аль-Кудс" в Газе, сообщил палестинский Красный Полумесяц.

Израильские сухопутные войска, действующие на севере сектора Газа, обнаружили ракетные установки ХАМАС в непосредственной близости от плавательного бассейна и детской площадки, говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

"Это ещё одно доказательство того, что террористическая организация ХАМАС постоянно использует гражданское население в качестве живого щита в целях террора", – утверждает ЦАХАЛ.

Споры из-за скорой: КПП "Рафах" закрыт для эвакуации

Как и накануне, Израиль на несколько часов объявил "окно" для эвакуации жителей севера анклава на юг.

При этом раненые палестинцы и иностранные граждане второй день не могут выехать в Египет через КПП "Рафах", эвакуация была приостановлена в субботу. По сообщениям, ХАМАС требует, чтобы Израиль гарантировал, что колонны скорой помощи из Газы смогут добраться до Рафаха. Израиль обвиняет ХАМАС в использовании машин скорой помощи для перевозки боевиков.

Руководитель Всемирной продовольственной программы ООН предупредила после посещения границы, что, несмотря на увеличение потока продовольствия из Египта, помощи "совершенно недостаточно".

"Здесь нет питьевой воды, нет пшеничной муки, почти все пекарни закрыты", – говорит местный житель.

ООН финансирует 89 пекарен по всему сектору Газа. По данным организации, в среднем из еды местным достаётся по 2 лепёшки в день.

Но ищут люди не только хлеб, вода тоже на исходе. Многие роют колодцы у моря.