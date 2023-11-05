Минобороны Израиля: ХАМАС лишился в Газе 12 командиров

Не менее 12 командиров батальонов ХАМАС уничтожены в ходе наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, сообщили в израильском Министерстве обороны. Армия обороны Израиля полностью окружила город Газа.

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По меньшей мере 12 командиров группировки ХАМАС уничтожены в секторе Газа с начала наземной операции израильской армии, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Министр подтвердил, что израильские военные окружили город Газа и проводят зачистку в плотно застроенной зоне.

За последнюю неделю в секторе поражены 2 500 целей ХАМАС, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Никто в Газе не будет угрожать Израилю, и у нас будет свобода действий в отношении того, кто поднимет там голову Йоав Галант министр обороны Израиля

Глава израильского минобороны также предостерег руководство ливанского движения "Хезболлах" от вступления в войну, пригрозив "серьезными последствиями для Ливана".

Палестинское агентство WAFA передаёт, что в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора погибли более 50 человек.

Более 9 400 палестинцев погибли, свыше 25 тысяч получили ранения в результате атак израильской армии, сообщает агентство со ссылкой на Министерство здравоохранения сектора Газа.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС после нападения боевиков 7 октября, в результате которого погибли не менее 1 400 человек, более 200 были захвачены в заложники и удерживаются в секторе Газа.