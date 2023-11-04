Сектор Газа: больницы и школы ООН под огнём. Гуманитарный коридор от ЦАХАЛ на 3 часа

Международные организации критикуют Израиль за удары по больницам и школам, которые используются как укрытия для мирных жителей. ЦАХАЛ заявил, что на 3 часа открывал главную дорогу сектора Газа для эвакуации на юг.

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Бои в секторе Газа продолжаются уже больше недели, по мере усиления наземного наступления и воздушных атак ЦАХАЛ гуманитарные организации заявляют о всё более тяжёлом положении жителей анклава.

По данным ООН, в среднем из еды местным достаётся по 2 лепёшки в день.

В субботу под обстрел попала школа "Аль-Фахура" в лагере Джебалия, которая управляется ООН, сейчас она используется как убежище.

Среди жертв – люди, находившиеся в палатках на школьном дворе, а также женщины, которые пекли хлеб внутри здания.

Хотя, по первым сообщениям, погибли 20 человек (15, по версии чиновников от ХАМАС), Агентство ООН по делам палестинских беженцев пока не может подтвердить эти данные.

Подконтрольный ХАМАС Минздрав в Газе говорит также о гибели двоих гражданских у ворот Больницы Насера в южном Хан-Юнисе.

По последним данным, от действий израильской армии погибли 9 488 человек, в том числе 3 900 детей. Проверить эти цифры не представляется возможным.

Не "гуманитарная пауза", но "окно" и новые обвинения

По словам специального посланника США на Ближнем Востоке Дэвида Саттерфилда, от 800 тыс. до миллиона человек бежали в южную часть сектора Газа, в то время как на севере анклава осталось 350-400 тыс. гражданских.

Он также добавил, что у США "нет доказательств" какого-либо вмешательства ХАМАС в процесс оказания помощи.

В субботу в аккаунте ЦАХАЛ на арабском языке на платформе X появилось сообщение о том, что мирные жители могут использовать главную дорогу Салахедин для эвакуации на юг в течение трёх часов с 13:00 до 16:00 по местному времени.

Неясно, сколько человек смогли прочитать эту публикацию.

Как утверждает ЦАХАЛ, ХАМАС "воспользовался" этим "окном" для нападения на израильских военнослужащих, работавших над открытием трёхчасового коридора.

В сообщении говорится, что боевики сделали это "для того, чтобы помешать эвакуации мирных жителей". В результате атаки никто из солдат не пострадал.

Угроза со стороны Газы будет ликвидирована – Галлант

Министр обороны еврейского государства Йоав Галлант заявил, что к настоящему времени в ходе сухопутной операции уничтожены по меньшей мере 12 командиров батальонов ХАМАС.

"После этой войны в Газе не останется ни одной угрозы, никто не сможет терроризировать Израиль с южной границы. У нас будет полная оперативная свобода действий в пределах сектора", – добавил он.