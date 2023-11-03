Израиль не намерен останавливаться

By Euronews

Израиль продолжает ракетные обстрелы сектора Газа, при которых гибнут мирные жители, и не намерен останавливать наступление до освобождения заложников

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По мере того, как израильские атаки на сектор Газа усиливаются, растет число погибших среди палестинцев. По меньшей мере 15 человек были убиты в пятницу в результате ракетного удара по территории, прилегающей к центральной больнице "Аш-Шифа" в Газе. Об этом сообщили местные источники.

Израильские военные заявляют, что удар был нанесен по командному центру ХАМАС.

Тем временем израильские сухопутные войска постепенно окружают административный центр палестинского анклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил возможность остановки наступления до освобождения заложников боевиками ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает освобождение наших заложников. Израиль не позволит ввозить топливо в Газу и выступает против отправки денег в сектор Газа".

Несмотря на израильское наступление, ХАМАС все еще удается наносить удары по югу Израиля. В пятницу под ракетный обстрел попал Сдерот, расположенный недалеко от границы с сектором Газа. Там были повреждены здания и автомобили приехавших в город журналистов.