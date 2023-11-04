Израиль: ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки боевиков

Власти Израиля подтвердили удар по машине скорой помощи в Газе, заявив, что в ней находились боевики ХАМАС. Израильская армия сообщает, что c начала наземной операции погибли 24 военнослужащих ЦАХАЛ.

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Армия обороны Израиля окружает город Газа, уничтожая боевиков ХАМАС и военную инфраструктуру группировки. ЦАХАЛ ведет "боевые действия в плотно застроенном, сложном районе", - отметил начальник Генштаба вооруженных сил Герци Халеви.

Сухопутные войска в наземной операции в Газе поддерживают авиация и артиллерия.

ХАМАС заявляет, что вечером в пятницу ЦАХАЛ обстрелял здание школы, в которой находились беженцы. По данным группировки, погибли не менее 20 человек.

Ранее в Израиле подтвердили, что нанесли удар по машине скорой помощи на севере Газы. По данным ЦАХАЛ, машина использовалась боевиками ХАМАС.

Министерство здравоохранения Газы заявляет, что удар был нанесен по колонне машин Красного Полумесяца, в результате чего погибли не менее 15 человек, десятки ранены.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он "в ужасе" от нападения. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус осудил атаку.

Израильские военные напоминают, что север Газы "является зоной боевых действий". Гражданское население неоднократно призывали эвакуироваться на юг сектора.

ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю, несмотря на наземную операцию ЦАХАЛ в Газе и удары по пусковым площадкам в южном Ливане. Поздно вечером в пятницу одна из ракет упала на территории детского сада в Сдероте.

Израиль начал военную операцию "Железные мечи" против ХАМАС после самого кровавого нападения боевиков в истории страны. Седьмого октября террористы убили более 1400 человек, более 200 были взяты в заложники и вывезены в Газу. Израильское руководство подчеркивает, что военная операция будет идти до полного уничтожения ХАМАС и освобождения всех заложников.