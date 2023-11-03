Число жертв шторма "Киаран" в Европе возросло до 12

By Euronews

Падение деревьев, вызванное сильными порывами ветра, стало причиной большинства несчастных случаев со смертельным исходом

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Число погибших в результате шторма "Киаран", обрушившегося на Европу, выросло в пятницу до 12 человек, включая 5-летнего украинского ребенка в Бельгии.

Шторм, который переместился на восток после удара по побережью Атлантического океана, унес жизни пяти человек в Тоскане, в северо-центральной Италии, где он вызвал рекордное количество осадков, сообщили местные власти.

Во Флоренции "ситуация критическая", - предупредил мэр Дарио Нарделла. Пик разлива на реке Арно должен произойти в пятницу.

Падение деревьев, вызванное сильными порывами ветра, стало причиной большинства несчастных случаев со смертельным исходом: две жертвы в Бельгии, две во Франции, одна в центре Мадрида, одна в Германии и седьмая в Нидерландах.