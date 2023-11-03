EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Срочная новость. Число жертв шторма "Киаран" в Европе возросло до 12

Число жертв шторма "Киаран" в Европе возросло до 12
Авторское право Gareth Fuller/PA via AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Падение деревьев, вызванное сильными порывами ветра, стало причиной большинства несчастных случаев со смертельным исходом

РЕКЛАМА

Число погибших в результате шторма "Киаран", обрушившегося на Европу, выросло в пятницу до 12 человек, включая 5-летнего украинского ребенка в Бельгии.

Шторм, который переместился на восток после удара по побережью Атлантического океана, унес жизни пяти человек в Тоскане, в северо-центральной Италии, где он вызвал рекордное количество осадков, сообщили местные власти.

Во Флоренции "ситуация критическая", - предупредил мэр Дарио Нарделла. Пик разлива на реке Арно должен произойти в пятницу.

Падение деревьев, вызванное сильными порывами ветра, стало причиной большинства несчастных случаев со смертельным исходом: две жертвы в Бельгии, две во Франции, одна в центре Мадрида, одна в Германии и седьмая в Нидерландах.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Марин Ле Пен и Маттео Сальвини заявили о сотрудничестве

Южная Италия станет богаче Германии и Франции, утверждает партия Мелони

Италия и Франция ссорятся из-за мигрантов: Таяни отменил визит в Париж

Франция Великобритания Италия Португалия изменение климата Глобальное потепление и изменение климата