Германия хочет покупать газ у Нигерии

By Euronews

С начала войны в Украине Берлин ищет альтернативу российскому газу. В ходе визита в Нигерию канцлер ФРГ заявил, что немецкие компании заинтересованы в поставках голубого топлива из Нигерии.

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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе турне по Западной Африке встретился с президентом Нигерии Болой Тинубу. Стороны обсудили торговые и инвестиционные проекты.

Нигерийский лидер заявил, что провел с канцлером ФРГ "насыщенную дискуссию" по вопросам инвестиций в газовую отрасль и попросил поддержки Берлина в решении проблем, связанных с безопасностью и экономикой.

С начала войны в Украине Германия ищет альтернативу российскому газу. В интервью местным СМИ Шольц отметил, что немецкие компании заинтересованы в поставках голубого топлива из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями.

В настоящее время Германия импортирует большие объемы сырой нефти из Нигерии. Объем торговли Германии и Нигерии оценивается примерно в 3 миллиарда евро в год.

После немецко-нигерийского бизнес-форума Лагосе, Шольц направится Гану.