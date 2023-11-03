В Кремле не считают, что "война зашла в тупик"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил, что Москва продолжает последовательно добиваться своих целей в Украине. Армия РФ нанесла в ночь на пятницу новый массированный удар по украинским городам.

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Сирены воздушной тревоги звучали в ночь на пятницу в большинстве регионов Украины - от Харькова до Львова. Россия нанесла новый массированный удар по украинским городам.

Представители Генштаба ВСУ и Оперативного командования "Юг" сообщили, что российская армия использовала около 40 ударных беспилотников. Системы ПВО страны работали в течение пяти часов.

В Харьковской области удар был нанесен по гражданской инфраструктуре, в одном из населенных пунктов возник пожар.

В Кремле отреагировали на слова главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который в интервью британскому изданию The Economist заявил, что война "зашла в тупик". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песковотметил, что Москва последовательно продолжает добиваться поставленных целей, а разговоры о возможности победы Киева на поле боя назвал абсурдными.

Жители Украины готовятся к предстоящей зиме в ожидании новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Люди заготавливают дрова, покупают солнечные батареи и генераторы. Министр энергетики страны Герман Галущенко подчеркнул, что "зима будет тяжелой", в "Укрэнерго" тщательно готовятся к "худшему сценарию".