"Секретная комната" Микеланджело открывается для публики

By Euronews

Во Флоренции открывается для всех желающих доступ в "секретную комнату" Микеланджело Буонаротти. Однако посетить её будет непросто: количество посетителей и время визита строго ограничено.

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С 15 ноября во Флоренции будет открыта для посещения "секретная комната" Микеланджело Буонарроти.

Побывать в ней можно будет только по предварительной записи в составе группы максимум из четырех человек, передает Associated Press.

Небольшая комната с рисунками Микеланджело на стенах была обнаружена в 1975 году. Вход в нее для всех желающих открывается впервые. До сих пор "секретная комната" была доступна только специалистам.

Считается, что Микеланджело скрывался в ней от "гнева папы Климента VII" и семьи Медичи, после того как поддержал восстание против своих покровителей.

Стоимость 15-минутного посещения комнаты обойдётся желающим её посетить в 30 евро.