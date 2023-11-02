Шторм "Киаран" пронёсся над Францией

Один человек погиб в результате падения на автомобиль поваленного сильным ветром дерева, более миллиона домов остались без электричества.

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Как минимум один человек погиб во Франции в результате обрушившегося на север и северо-запад страны шторма "Киаран".

Как сообщил министр транспорта Клеман Бон, в департаменте Эна на грузовик упало поваленное сильным ветром дерево, водитель скончался.

Самый высокий - красный уровень опасности - в департаментах Кот-д-Армор и Манш был снят, оранжевый - сохраняется в 23-х департаментах.

Более миллиона домов на время остались без электричества. Максимальная скорость ветра в порывах достигала 210 км/ч.

Ветер вырывал с корнем деревья и срывал крыши с домов. На побережье Атлантического океана высота волн ожидается от 8 до 10 метров.