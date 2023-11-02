Жертвы шторма "Киаран"

В результате шторма в Европе погибли по меньшей мере 6 человек. Упавшие из-за сильного ветра деревья стали причиной несчастных случаев. Шторм "Киаран" также вызвал сбои в сообщении по суше, воде и воздуху

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Несколько человек погибли по всей Европе из-за падения деревьев во время урагана "Киаран". Сильный порывистый ветер также вызвал серьезные нарушения работы воздушного, морского и железнодорожного транспорта: многие рейсы и поезда были отменены.

Франция

Во Франции в департаменте Эна ночью погиб водитель грузовика, а 70-летний мужчина упал с балкона в Гавре.

Предупреждение о сильном ветре по-прежнему действует в Нормандии и О-де-Франс, где миллион домов остались без электричества.

Испания

В Испании 23-летняя девушка погибла после того, как на нее упало дерево в центре Мадрида. В результате того же инцидента пострадали еще 5 человек. Парки в столице и других городах были закрыты, поскольку стихия обрушилась на большую часть страны проливными дождями и ураганным ветром.

Бельгия

Во фламандском городе Генте пятилетний ребенок, игравший на улице, получил травму от упавшей ветки и через несколько часов скончался в больнице. В другом инциденте в городском парке также была убита 64-летняя немка, а ее дочь получила серьезные ранения.

Нидерланды

В Нидерландах шторм вызвал порывы ветра скоростью более 100 км/час, особенно в прибрежных районах. Несколько прохожих получили ранения в результате падения деревьев. Один человек погиб в южном городе Венрай.