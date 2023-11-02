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В Великобритании чеканят монеты с изображением Карла III

Карл III
Карл III Авторское право Kirsty Wigglesworth/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В декабре в Соединенном Королевстве поступят в обращение монеты с профилем короля Карла III. На реверсах изображены животные, птицы и растения, что отражает страсть монарха к природе.

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Королевский монетный двор Великобритании приступил к выпуску монет с изображением Карала III. Дизайн разработал скульптор Мартин Дженнигс.

Большинство подданных впервые увидят на монетах профиль нового монарха. Реверсы украшены изображениями животных, птиц и насекомых, что, как считается, отражает страсть короля к природе.

Реверсы новых монет
Реверсы новых монетAlastair Grant/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Всего в нынешнем году будет отчеканено 9,6 млн монет. Они поступят в обращение в декабре.

Ранее монетный двор проинформировал, что монеты с изображением покойной королевы Елизаветы II останутся в обращении наряду с новыми пока не будут изношены или повреждены.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. Она была похоронена 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.

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