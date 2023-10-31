Звёзды Давида на домах евреев в Париже

Звёздами Давида отметили неизвестные в Париже дома, в которых проживают евреи. Это может быть осуждено как преступление с отягчающими обстоятельствами. С начала войны во Франции зерегистрированы 2500 сообщений об антисемитских действиях.

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Прокуратура Парижа начала расследование по факту появления звезд Давида на нескольких зданиях французской столицы.

Символизирующие иудаизм и государство Израиль граффити могут представлять собой правонарушение, причиняющее ущерб имуществу других лиц, с отягчающими обстоятельствами - так как речь может идти о дискриминации по расовому, этническому или религиозному признаку. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет и штраф в размере 30 000 евро.

После начала войны в секторе Газа во Франции зарегистрированы 2500 сообщений об антисемитских действиях.