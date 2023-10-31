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Черногория: проевропейские силы сформировали правительство с оппозицией

Милойко Спаич
Милойко Спаич Авторское право Risto Bozovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Глава нового правительства Черногории Милойко Спаич обещает, что его кабинет министров будет проевропейским.

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Парламент Черногории утвердил состав нового правительства спустя пять месяцев после досрочных выборов. Победу на них одержала проевропейская партия Милойко Спаича "Европа сейчас". Однако она не получила достаточно голосов, чтобы самостоятельно создать кабинет.

В результате "Европа сейчас" заручилась поддержкой антизападных групп при условии, что один из их лидеров, Андрия Мандич, будет избран спикером парламента. Ранее Мандич призывал укреплять связь с Россией, а не с Евросоюзом.

Спаич заявил, что несмотря на избрание Мандича, правительство будет проевропейским.

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