ЦАХАЛ: в Джебалии убит один из организаторов нападения на Израиль

Армия обороны Израиля сообщила, что в результате удара по Джебалии убит один из организаторов нападения 7 октября Ибрагим Биари, уничтожена база боевиков ХАМАС. Минздрав сектора Газа заявляет о 400 погибших и раненых, "большинство из которых женщины и дети".

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Один из организаторов нападения на Израиль 7 октября убит в результате авиаудара по базе ХАМАС в Джебалии на севере сектора Газа, сообщили в Армии обороны Израиля.

Уничтожена подземная инфраструктура группировки и несколько десятков боевиков.

Министерство здравоохранения сектора Газа заявляет, что удар был нанесен по лагерю беженцев, в результате чего погибли не менее 50 человек, десятки людей ранены.

Пресс-служба ЦАХАЛа в своем заявлении вновь призвала мирных жителей эвакуироваться с севера Газы на юг.

Представители ХАМАС утверждают, число с начала войны число погибших в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек.

Министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул, что ЦАХАЛ расширяет наземную операцию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник принял участие в заседании комиссии министров по делам общества и экономики, одной из главных целей которой назвал восстановление приграничных поселений.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение заложников - одна из задач наземной операции в Газе. По его данным, боевики удерживают не менее 240 человек.

ХАМАС продолжает ракетные обстрелы Израиля. Большинство ракет перехватывается израильской ПВО "Железный купол", однако во вторник четыре человека получили ранения в результате падения ракеты в Ашдоде.