Протестный марш против амнистии каталонских сепаратистов

В Мадриде прошла очередная акция протеста против амнистии сепаратистов Каталонии. Это намеревается сделать премьер Педро Санчес в обмен на поддержку каталонских партий в парламенте.

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Около ста тысяч человек, по данным испанских властей, вышли на марш протеста в Мадриде против амнистии каталонских сепаратистов.

С этой инициативой ранее выступил исполняющий обязанности премьера Педро Санчес.

Его оппоненты, включая организовавшую акцию ультраправое движение Vox ("Голос"), считают, что он таким образом хочет остаться у власти: заручившись поддержкой партий Каталонии для формирования своего кабинета.

"Социалистическая рабочая партия" Санчеса получила второй результат на парламентских выборах в июле. Победила "Народная партия", но для абсолютного большинства консерваторов не хватило голосов.

Амнистия теоретически можеть коснуться более 4000 человек, причастных к событиям 2017 года — организации и проведению референдума об отделении автономного сообщества Каталонии от Испании.