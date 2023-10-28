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Акапулько после урагана: жители предоставлены сами себе

Последствия урагана "Отис" в Акапулько, Мексика, октябрь 2023 г.
Последствия урагана "Отис" в Акапулько, Мексика, октябрь 2023 г. Авторское право Felix Marquez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Без электричества, воды и связи. Жители разрушенного ураганом Акапулько до сих пор не получили помощь и вынуждены справляться с последствиями стихии своими силами.

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Несмотря на обещания правительства, жители Акапулько до сих пор не получили помощи и вынуждены справляться с последствиями стихии своими силами. 

По мексиканскому курорту в среду пронёсся мощный ураган "Отис", его жертвами стали десятки людей, сотни - ищут своих родных, пропавших без вести. В городе отсутствует электричество и водоснабжение. Почти нет связи. Длинные очереди выстраиваются на заправках. Власти, признав нехватку ресурсов, разрешили нуждающимся безвозмездно брать из магазинов товары первой необходимости. Чем пользуются недобросовестные жители и мародёры, унося все, что могут, из супермаркетов и бутиков, причём на глазах у правоохранителей. Те в ситуацию не вмешиваются.

"Отис" - самый сильный ураган из всех, что когда-либо обрушивались на тихоокеанское побережье. В популярном у туристов городе с почти миллионным населением разрушено 80% отелей. Инфраструктуре нанёсен многомиллиардный урон. Власти потребовали от страховых компаний не затягивать с оформлением  документов и выплатами для застрахованных компаний и частных лиц.

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