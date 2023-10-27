Китайский самолёт едва не столкнулся с американским

Истребитель ВВС КНР подошёл очень близко к американскому бомбардировщику, пролетавшему над Южно-Китайским морем. Это могло закончиться катастрофой.

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Китайский военный самолёт оказался в пределах 3 метров от американского, пролетавшего над Южно-Китайским морем. Ночью двухмоторный истребитель Shenyang J-11 приблизился к бомбардировщику В-52 на "неконтролируемой, - как подчернкули в Индо-Тихоокеанском командовании США, - чрезмерной скорости, пролетая ниже и подвергая оба самолета опасности столкновения".

МИД КНР пока это не комментировал, но во время аналогичного инцидента в мае отклонил жалобы Вашингтона, потребовав прекратить подобные полёты над Южно-Китайским морем.

Пекин все более настойчиво продвигает претензии на большую часть Южно-Китайского моря в качестве своих территориальных вод, но эта позиция отвергается США и другими странами, которые используют огромные пространства океана для судоходства.