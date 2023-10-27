Сектор Газа. Что значит рожать в условиях войны

By euronews

В Газе тысячи женщин, готовящихся к родам, и с младенцами на руках. Они - самая незащищенная часть населения

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По оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в Газе проживает около 50 тыс. беременных женщин, 5,5 тыс. из которых должны родить до конца ноября. Ситуация драматическая, поскольку не хватает предметов первой необходимости, медикаментов, воды, электричества, а больницы перегружены. Сабина бежала в лагерь беженцев Хан-Юнис, и там несколько дней назад она стала матерью. Проблемы, с которыми сталкиваются эти женщины, огромны.

"Я родила ребенка во время войны, в условиях и при обстоятельствах, известных только Богу, - рассказывает Сабина. - Здесь нет ни воды, ни еды, ни крова для ребенка. Мой сын родился семь дней назад, во время войны. Нам не хватает подгузников, молока и предметов первой необходимости. Нам очень трудно. Ночью ребенок хочет (плачет) молока".

Получение документов, удостоверяющих личность, - еще одна проблема. Пока зарегистрировать своего сына Сабина не может, она дала ему только имя Абдулла. Официальная регистрация и необходимые бюрократические процедуры - это все будет потом.