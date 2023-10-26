Сектор Газа: страх, дефицит и очереди за хлебом и водой

Пекарни в лагере беженцев Хас Юнис в секторе Газа не успевают справиться с потоком людей, перемещенных в результате войны. Хлеб нормируется. Также ощущается нехватка воды.

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Длинные очереди за хлебом на улицах Аль-Карибы в западной части лагеря беженцев Хан-Юнис в секторе Газа: такая картина была немыслима всего три недели тому назад. Но в ответ на террористическую атаку ХАМАС на еврейские поселения последовала израильская блокада сектора и воздушные удары. Жизнь двух миллионов человек радикально изменилась.

Ибрагим Сорур, вынужденный переселенец:

"Мы — перемещенные лица из северной части сектора Газа, около 80 человек в одном доме. Каждый день я прихожу с 4-х утра и жду 5 часов, пока не получу свою пайку хлеба. Каждый день я слышу новости о бомбежке рядом с пекарнями, на улицах или даже в обычных домах, и из-за этого я боюсь выходить на улицу. Из своего дома, даже если бомбежки нет, я выхожу из дома на рассвете, и тогда я слышу звук самолетов-разведчиков, которые всегда летают над нами. Лично меня больше пугает этот звук, который заставляет меня чувствовать, что за мной всегда наблюдают. Это настоящий ужас, но альтернативы нет. Нам нужны еда и хлеб".

Израильская блокада вызвала серьезные проблемы с поставками для потока перемещенных лиц, искавших убежища на юге сектора. Для них жизнь проходит без света, без топлива, почти без еды, не хватает и питьевой воды.

Шифа Табш, перемещенный палестинец:

"Ей-богу, звуки бомбежек возле нашего дома вызвали у нас ужас. Мы убежали из своих домов и ничего не взяли с собой. На следующий день мы узнали, что наш дом разрушен, и теперь у нас нет абсолютно ничего. Ни крова, ни матрасов, ни подушек, ничего. Сейчас я стою в этой очереди, чтобы набрать воды. У нас нет ни еды, ни чего-либо, и мы ничего не смогли взять с собой из дома".

Саиб Лакан из департамента водоснабжения Хан-Юниса:

"Жители сектора Газа столкнулись с гуманитарной катастрофой, с очень плохими последствиями из-за нехватки воды. Воду невозможно ни__закачать в трубы через колодцы, ни как-то распределить. У нас нулевые запасы топлива, а также нет электричества. Поэтому нам грозит гуманитарная катастрофа, если мир не вмешается. Он несет ответственность за это".

Вода выдаётся нормированно : по 300 мл на человека в день.

Ночь опускается на Хан-Юнис, но его жители вряд ли смогут уснуть - звуки взрывов не прекращаются и ночью.