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В Барселоне прошли антитеррористические учения

В Барселоне прошли антитеррористические учения
В Барселоне прошли антитеррористические учения Авторское право Ahn Young-joon/AP Photo
By Euronews
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Около 500 человек приняли участие в антитеррористических учениях на вокзале Барселона-Сантс.

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В Барселоне около 500 человек приняли участие в антитеррористических учениях, организованных правительством Каталонии на вокзале Барселона-Сантс.

Студенты-медики, полицейские и сотрудники экстренных служб тренировали действия, которые необходимо предпринять в случае теракта. Участники разыграли нападение на вокзал, в результате которого были раненые или погибшие.

По словам местных властей, учения готовились давно и никак не связаны с войной на Ближнем Востоке.

В августе 2017 года на туристической улице Рамбла в Барселоне произошел теракт: фургон наехал на пешеходов между площадью Каталонии и оперным театром Лисео. Погибли 13 человек, более ста получили ранения. 

За день до этого произошел взрыв в частном доме в городе Альканар на юге Каталонии. Погибли два мужчины.

Через несколько часов после наезда на пешеходов на Рамбле другой фургон наехал на пешеходов в прибрежном городе Камбрильс. Один человек погиб, шестеро пострадали.

Ответственность за произошедшее взяла за себя группировка "Исламское государство", признанная террористической во многих странах мира.

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