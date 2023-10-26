ООН: "Гуманитарный кризис в Газе достиг беспрецедентной точки"

By Euronews

Агентство ООН по делам палестинских беженцев заявляет, что будет вынуждено полностью прекратить операции по оказанию помощи в Газе, если туда не будет немедленно доставлено топливо

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Усиленные израильские авиаудары ставят под угрозу операции по оказанию помощи в секторе Газа.

В среду Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, сообщило, что по меньшей мере 6 546 палестинцев погибли и 17 439 получили ранения.

На оккупированном Западном берегу с 7 октября погибло более 100 палестинцев и 1650 получили ранения.

Данные о количестве погибших, приведенные ХАМАСом, который утверждает, что получает информацию от директоров больниц, не могут быть подтверждены независимой экспертизой.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев, которое является крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в Газе, заявило, что его операции по оказанию помощи придется сократить в связи с авиаударами, и оно будет вынуждено полностью их прекратить, если в Газу не будет немедленно доставлено топливо.

Медицинские учреждения делают все возможное для лечения раненых в условиях острой нехватки топлива, воды и медикаментов.

С 7 октября 12 больниц и 46 клиник первичной помощи в Газе были вынуждены прекратить работу из-за полученных повреждений, отсутствия электричества, материалов и персонала.

Ни одна из прибывших из Египта партий помощи не включала столь необходимое топливо для обеспечения работы больниц и водоснабжения. Запасы продовольствия также на исходе.

Местные власти сообщают, что более 40% всех жилых домов в секторе Газа разрушены или повреждены, что вынуждает население искать убежище.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило в среду, что гуманитарный кризис в Газе достиг беспрецедентной точки.

Абу Ибрагим Закут, перемещенный житель Газы из Джабалии:

— Мне пришлось приехать с девятью членами моей семьи на двух машинах, чтобы найти убежище в этом лагере, спасаясь от бомбежек, разрушений и убийств, и мне пришлось оставаться под открытым небом и на жаре в течение 10 дней, чтобы получить палатку.

Хадиль аль-Наджар, вынужденная переселенка из Джабалии:

— Мы не хотим войны, мы хотим, чтобы она прекратилась, мы так устали, мы буквально на пределе. Мы стоим в длинных очередях только для того, чтобы воспользоваться туалетом. У нас нет даже элементарных прав. Мы больше похожи на безжизненные тела.

По оценкам, в Газе насчитывается 1,4 млн. внутренне перемещенных лиц, из которых почти 590 тыс. нашли приют в 150 пунктах временного размещения ООН.

Но и они уже переполнены, поскольку среднее число вынужденных переселенцев в каждом приюте более чем в 2,5 раза превышает их расчетную вместимость.