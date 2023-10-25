Нетаньяху подтвердил, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа

By Euronews

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся 7 октября нападение ХАМАС своим личным провалом. Нетаньяху подтвердил, что Израиль готовит наземную операцию.

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Израиль готовит наземное вторжение в сектор Газа. Это подтвердил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. При этом он не стал сообщать детали, касающиеся времени начала операции.

Выступая с обращением к нации, Нетаньяху назвал случившееся 7 октября нападение ХАМАС своим личным провалом. Глава правительства обещал разобраться, почему атака не была предотвращена.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:"Мы до конца подробно разберемся в том, что произошло, будут рассмотрены провалы и все будут привлечены к ответственности, в том числе и я. Но все это будет происходить уже после войны".

Соединенные Штаты опасаются, что вторжение израильской армии в сектор Газа в конечном итоге может привести к нападениям на американские войска, дислоцированные в Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Американские СМИ сообщили, что Израиль по просьбе Вашингтона отложил наземную операцию, чтобы США смогли укрепить противовоздушную оборону своих баз на Ближнем Востоке. Однако президент США Джо Байден заверил, что он не просил об этом Израиль.