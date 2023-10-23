Баржа для мигрантов: реакция жителей Портленда

By Luke Hanrahan

Решение британских властей вызывает много споров на острове Портленд.

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В одной из беднейших прибрежных общин Великобритании в центре внимания вновь оказалась баржа Bibby Stockholm, трехэтажное судно с 222 комнатами, зафрахтованное правительством Великобритании на 18 месяцев, которое встало в док в июле - и теперь снова считается безопасным. Министерство внутренних дел Великобритании начало возвращать мигрантов на борт судна после того, как в августе на нем были обнаружены бактерии легионеллы. На острове Портленд этот вопрос вызывает много споров

"Для меня это не имеет никакого смысла, я не думаю, что это имеет смысл для большинства людей, которые действительно имеющих доброе сердце к по отношению к другим человеческим существам", — говорит житель Портленда Стюарт Харкнесс.

"Я думаю, что у большинства людей вызывает страх демографическая группа, которую они представляет, а именно одиноких мужчин - это действительно так.”, — житель Портленда Гарри Кинен.

"Власти должны надлежащим образом оформлять просителей убежища, и если их заявление обоснованно, они должны быть интегрированы в наше общество. Я не согласна с тем, чтобы держать их в качестве заключенных, я считаю это бесчеловечным”, — говорит жительница Портленда Сюзан Келли.

На фоне продолжающихся споров о том, что делать с проблемой оформления статуса просителей убежища в Великобритании, судно Bibby Stockholm, на борту которого в конечном итоге будут проживать 500 человек, рассматривается правительством как часть потенциального решения проблемы, но ее масштабы велики — 175000 человек ожидают решения.

"Баржа, стоящая в порту на частной территории за этими барьерами, должна была показать, что в Великобритании нет роскоши в процессе предоставления убежища. Но на борту были обнаружены бактерии легионеллы - разновидности пневмонии. Также были высказаны опасения по поводу пожарной безопасности и ультраправой активности в этом районе. Однако правительство Великобритании заявляет, что баржа теперь снова безопасна и позволит сократить расходы на содержание просителей убежища в гостиницах", — передает корреспондент Euronews Люк Ханрахан.

"Я думаю, что это интересная стратегия, но я не уверен, что людям будет комфортно, если баржа будет находиться там с такой большой группой людей”, — говорит житель Портленда Джеймс Харрисон.

"Приезжает много людей, которых оценивают на предмет того, являются ли они экономическими мигрантами или беженцами - я полагаю, что накопилось много проблем, и людям нужно куда-то ехать... Я не знаю, правильное ли это место, куда им нужно ехать, но им нужно куда-то ехать“ , — говорит житель Портленда Джейсон Тил.

В Высокий суд Англии и Уэльса был подан второй иск о пересмотре решения правительства. Однако министерство внутренних дел Великобритании заявляет, что оно уверено в том, что баржа будет надежно и безопасно размещать просителей убежища.