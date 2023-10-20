By Euronews

В связи с тем, что с 2018 года число новорожденных детей в Китае сократилось вдвое, компания Nestlé заявила, что закроет фабрику в Ирландии, которая производит молочные смеси исключительно для экспорта в Азию.

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542 работника фабрики Nestlé и научно-исследовательского центра компании в ирландском Аскитоне будут сокращены в начале 2025 года.

Фабрика, работавшая под названием Wyeth Nutritionals Ireland Ltd, была приобретена компанией Nestlé в 2012 году.

В своем заявлении швейцарская транснациональная корпорация сообщила, что деятельность ирландского научно-исследовательского центра будет передана другому её центру в Конольфингене (Швейцария).

Производство завода в Аскитоне же перейдет частично в Швейцарию, частично — заводу Nestlé в Сучжоу (материковый Китай).

В своем заявлении о сокращении сотен рабочих мест транснациональная корпорация заявила, что этот шаг "не является отражением отличного вклада наших сотрудников в Аскитоне на протяжении многих лет".

Резкое падение рождаемости в Китае

По словам представителей Nestlé, спрос на молочные смеси в Китае и Азии, куда экспортируется вся продукция завода в Аскитоне, находятся в состоянии свободного падения.

По имеющимся данным, уровень рождаемости в Китае в 2022 году упал до самого низкого уровня с 1949 года — 9,56 млн детей. В прошлом году общая численность населения Китая также начала сокращаться впервые за последние десятилетия.

Коэффициент рождаемости в Китае, составляющий 1,09 ребенка на одну женщину, продолжает снижаться и после 2019 года стал ниже, чем в странах ЕС.

Такое резкое сокращение, естественно, приводит к снижению спроса на детские смеси. Однако Nestlé также утверждает, что спрос на сухое молоко местного производства растет: "В 2008 году меламиновый кризис, затронувший местных производителей детских молочных смесей в континентальном Китае, привел к снижению доверия потребителей к продукции местного производства".

С тех пор усилия китайских властей по восстановлению доверия привели к росту продаж молочных смесей местного производства.