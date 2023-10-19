Обнаружена преступная сеть, торгующая животными

400 животных спасены во время полицейского рейда недалеко от Барселоны. 13 человек арестованы за жестокое обращение с животными и отмывание денег. Банда импортировала животных из Восточной Европы в крошечных ящиках.

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Из незаконной торговой сети, действующей в Испании, спасено более 400 животных, в основном кошек и собак. Их обнаружили в антисанитарных условиях – как минимум 33 животных были больны. Выяснилось, что до этого некоторые уже умерли от жестокого обращения.

Полиция арестовала 13 человек .

Группа контрабандистов действовала в Барселоне, Мадриде, Андорре и Восточной Европе. Власти подозревают, что банда подделала документы, чтобы при продаже представить больных животных здоровыми.

Подозреваемым предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, мошенничестве, подделке документов и отмывании денег.

Новый закон о защите животных, вступивший в силу в Испании в сентябре, запрещает покупку домашних животных в магазинах или через Интернет.

Это может представлять угрозу и для общественного здравоохранения, поскольку незаконно выращенные домашние животные часто не вакцинируются и могут передавать бешенство, паразитов и инфекционные заболевания людям и домашнему скоту.