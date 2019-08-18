"Животные - наши друзья, а не еда!"

В защиту прав животных и против жестокости в отношении братьев наших меньших вышли в воскресенье на улицы швейцарского Цюриха сотни людей. Они призывали отказаться от потребления мяса и объявить глобальную борьбу с климатическими изменениями. Своими вдохновителями участники акции назвали организаторов марша за права животных в Лондоне в 2016 году.

Ранее в этом месяце эксперты по климату опубликовали подготовленный при помощи ООН доклад о состоянии земельных ресурсов планеты и о климатических изменениях. В нём говорится, что в 2007–2016 годах на долю сельского хозяйства, лесного хозяйства и других видов землепользования приходилась 23% всех связанных с деятельностью человека выбросов парниковых газов. Основным их источником доклад назвал животноводство, потребляющее десятую часть пресной воды в мире и вызывающее крупномасштабную вырубку лесов.

Эксперты ООН призывают изменить рацион питания и сократить потребление мяса в мире, чтобы уменьшить растущую нагрузку на землю и потребление воды, а также улучшить продовольственную безопасность, здоровье и биоразнообразие на планете.