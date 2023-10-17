By Euronews

Владимир Путин прибыл во вторник в Пекин, где примет участие в форуме "Новый шёлковый путь" и встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином, сообщают российские информагентства.

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Самолет президента Россиии приземлился в китайской столице около 9.30 по местному (3.30 по московскому времени). Это первая поездка Путина в крупную мировую державу после вторжения в Украину в феврале 2022 года, отмечают обозреватели. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест в связи с его предполагаемой причастностью к массовому похищению детей из Украины.

До среды Китай принимает представителей 130 стран на форуме "Новый Шелковый путь" (известный также как проект "Один пояс - один путь") - крупном дипломатическом мероприятии, которое должно способствовать росту его международного авторитета. Но аналитики не исключают,что в повестку дня саммита вмешается текущий конфликт между Израилем и ХАМАС.

18 октября в рамках форума состоятся переговоры между президентом РФ и председателем КНР, говорится в сообщении Москвы. В ходе беседы "в дружественной и откровенной обстановке (...) будут обсуждаться актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня", - пояснил помощник президента Юрий Ушаков.

В марте прошлого года Владимир Путин принял Си Цзиньпина, Москва и Пекин продемонстрировали согласие по многим ключевым вопросам, выступив за более тесное экономическое и военное сотрудничество в целях "противодействия американской гегемонии".

Россия, подвергшаяся жестким санкциям Запада за нападение на Украину, уже несколько месяцев стремится укрепить и без того очень хорошие экономические, военные и энергетические связи с Китаем, который, похоже, занял главенствующее положение в их двусторонних отношениях, не уравновешенных ослаблением России в результате войны, считают эксперты.