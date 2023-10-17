Путин увиделся с Си перед конференцией "Пояс и путь" в Пекине

Российский президент уже начал серию встреч на полях форума в столице КНР и ожидает полноценных переговоров с китайским лидером.

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Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. После серии заявлений о добрых отношениях с Китаем президент России лично прибыл на международную конференцию «Один пояс, один путь». Это его вторая поездка за границу с начала года.

Увидеться с хозяином форума Путину удалось лишь на короткое время на церемонии встречи делегаций, но ожидаются и полноценные переговоры.

А пока российский лидер смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин заявил, что рад сохранению связей хотя бы с некоторыми европейскими странами. Орбан посетовал на санкции, из-за которых, по его словам, отношения Москвы и Будапешта сильно пострадали.

Всего на форум в Пекине приехали более 20 лидеров государств и глав правительств. В рамках инициативы «Пояс и путь» Китай вложил значительные инвестиции в инфраструктурные проекты почти на всех континентах. Общий объём привлечённых средств Китай оценивает в триллион долларов.

Эту программу называют частью политики Си Цзиньпина по наращиванию роли страны в международных делах. Соглашение о сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь» подписали более 150 государств. Среди них – Италия, правительство которой теперь заявляет о намерении выйти из договора.