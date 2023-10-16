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Осиротели "Бременские музыканты" и Малыш с Карлсоном: умер композитор Геннадий Гладков

"Смех и радость" людям приносили песни Геннадия Гладкова
"Смех и радость" людям приносили песни Геннадия Гладкова Авторское право Союзмультфильм
By Alexander Kazakevich
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Его музыку к советским мультфильмам слышали все. Культовому композитору было 88 лет.

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Не стало Геннадия Гладкова, автора музыки к культовым советским кино- и мультфильмам. Смерть композитора подтвердил российским информагентствам его помощник и менеджер Малик Аминов.

По его словам, композитор ушёл из жизни "спокойно" у себя дома.

Гладкову было 88 лет.

Музыка Гладкова звучит в более чем сотне картин, среди которых – "Малыш и Карлсон" (1968), "Бременские музыканты" (1969), "Джентльмены удачи" (1971), "12 стульев" (1976), "Обыкновенное чудо" (1978).

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