Осиротели "Бременские музыканты" и Малыш с Карлсоном: умер композитор Геннадий Гладков

Его музыку к советским мультфильмам слышали все. Культовому композитору было 88 лет.

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Не стало Геннадия Гладкова, автора музыки к культовым советским кино- и мультфильмам. Смерть композитора подтвердил российским информагентствам его помощник и менеджер Малик Аминов.

По его словам, композитор ушёл из жизни "спокойно" у себя дома.

Гладкову было 88 лет.

Музыка Гладкова звучит в более чем сотне картин, среди которых – "Малыш и Карлсон" (1968), "Бременские музыканты" (1969), "Джентльмены удачи" (1971), "12 стульев" (1976), "Обыкновенное чудо" (1978).