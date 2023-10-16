By Euronews

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым в преддверии ожидаемого визита в страну президента Владимира Путина для участия в третьем форуме "Новый шёлковый путь".

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В понедельник Китай принимает представителей 130 стран. Инициатива "Пояс и путь", как она официально известна, была запущена 10 лет назад по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина. Она направлена на улучшение торговых связей между Азией, Европой и Африкой, а также на финансирование строительства портов, железных дорог, аэропортов и промышленных парков за счет миллиардных китайских кредитов. Эти объекты инфраструктуры должны обеспечить Китаю доступ к новым рынкам и открыть новые возможности для развития бизнеса, отмечают обозреватели.

Президент России - один из гостей пекинского форума. В интервью китайскому телевидению Путин назвал "новый шёлковый путь" "взаимовыгодным" проектом для Китая и его страны. Он отметил, что "формируется многополярный мир и что концепции и инициативы, выдвинутые председателем Си Цзиньпином, очень актуальны и важны", - подчеркнули китайские СМИ.

Глава российской дипломатии в среду отпревится из Китая в Северную Корею, говорится в заявлении МИД РФ. Визит Лаврова в КНДР состоится чуть более месяца спустя после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию для проведения специального саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" на Дальнем Востоке России.

Тогда лидеры двух стран высказались за укрепление двусторонних связей, а Путин заявил, что видит "перспективы" военного сотрудничества с Пхеньяном в разгар вооруженного конфликта между Киевом и Москвой. По сообщению Кремля, российский президент также согласился на встречу с Пхеньяном.