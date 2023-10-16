Гуманитарный кризис в секторе Газа

Более миллиона вынужденных переселенцев прибыли в южные города сектора Газа в условиях блокады и боевых действий.

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Бани-Сухейла — один из многих городов на юге сектора Газа, куда устремились вынужденно перемещенные палестинцы. По данным ООН, более миллиона человек покинули север региона, чтобы спастись от боевых действий. Активисты неправительственных организаций говорят о гуманитарном кризисе, который приобретает ужасающие масштабы:

— Каждый день мы раздаём от 3000 до 4000 порций еды и мы заметили, что этой еды никогда не хватает для такого количества беженцев... Газа нет. Мы готовим на дровах. Даже дрова дорогие, но мы готовы платить каждому, кто их может дать.

Нехватка продовольствия – лишь одна из многих проблем, с которыми сталкиваются вынужденно перемещённые палестинцы сектора Газа и те, кто им помогает.

— Как волонтеры мы сталкиваемся с множеством трудностей. Первое — это безопасность. Израиль бомбит без разбора. Мы не можем заранее знать, какие районы будут подвергаться бомбардировке. Уже вторая проблема — это нехватка продовольствия, воды и топлива.

Израиль призывает мирных жителей покинуть северную часть сектора Газа, предупреждая о масштабной наземной военной операции. Армии поставили задачу уничтожить группировку ХАМАС после резни, которую исламисты устроили в Израиле 7 октября. Жертвами боевиков стали более 1400 человек.