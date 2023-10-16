В школах Франции прошли акции памяти учителей, убитых исламистами из Чечни

Во всех коллежах и лицеях Пятой республики была объявлена минута молчания в память Доминика Бернара и Самюэля Пати, погибших от рук радикальных мусульмане.

РЕКЛАМА

Во французских школах прошли акции памяти учителя литературы Доминика Бернара, убитого исламистом на прошлой неделе в Аррасе на севере страны. Они были приурочены также к третей годовщине убийства учителя истории Самюэля Пати, которому учащийся отрезал голову 16 октября 2020 после показа карикатур на пророка Мухаммеда.

После нападения в Аррасе на фоне антисемитских выступлений во Франции объявлен высший режим готовности к терактам, в частности, усилена охрана учебных заведений.

Мы хотели бы выразить поддержку всем работникам лицея Гамбетта, родителям и ученикам и, в целом, заверить всех учителей во Франции в нашей мобилизованности и нашей поддержке. Элизабет Борн премьер-министр Франции

Подготовка к акции памяти и минуте молчания была омрачена ложным сообщением о бомбе в коллеже, где был убит учитель.

Нападение на учебное заведение произошло 13 октября. Вооружённый ножом 20-летний выходец из Чечни атаковал трёх человек. Это произошло после призыва исламистской группировки ХАМАС провести акции против израильской военной операции в секторе Газа.

Доминик Бернар получил смертельное ранение. Его похоронят в четверг с государственными почестями, в церемонии примет участие президент Республики Эммануэль Макрон.