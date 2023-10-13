Совершивший убийство в школе мужчина находился под наблюдением полиции

В результате нападения в колледже французского города Аррас убит учитель, ножевые ранения получили два сотрудника школы. Сообщается, что подозреваемый - 20-летний выходец из Чечни Мохаммед Могушков - находился под наблюдением полиции.

РЕКЛАМА

Мужчина, убивший учителя и ранивший ножом еще двух сотрудников школы в Аррасе на севере Франции, "находился под наблюдением" Главного управления внутренней безопасности.

Агентство "Франс Пресс" сообщает, что 20-летний выходец из Чеченской республики числится в списке S, в который заносят людей, представляющих потенциальную угрозу безопасности государства.

В четверг он прошел проверку "без предъявления каких-либо обвинений", цитирует агентство источник в разведке.

Молодой человек находился под физическим наблюдением с лета этого года, его телефон прослушивался.

Один из его братьев был арестован летом 2019 года сотрудниками управления по подозрению в планировании террористического нападения и находится в тюрьме.

Нападение в колледже Гамбетта в Аррасе было совершено в пятницу около 11 часов. С криками "Аллах Акбар" бывший ученик школы нанес смертельное ножевое ранение учителю французского языка и ранил еще двух человек. Жизнь обоих жизнь находится в опасности.

Колледж посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Депутаты французского парламента почтили память погибшего учителя минутой молчания.

Нападение в Аррасе произошло через три года после убийства школьного учителя Самюэля Пати. Тогда 47-летнего школьного учителя истории и географии из парижского пригорода Конфлан-Сент-Онорин убил 18-летний выходец из Чечни Абдуллах Анзоров — за то, что тот показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.