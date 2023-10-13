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Франция: пропалестинские демонстрации под запретом

Участники запрещённой пропалестинской покидают площадь Республики после того, как полиция применила слезоточивый газ, Париж, 12 октября 2023 года.
Участники запрещённой пропалестинской покидают площадь Республики после того, как полиция применила слезоточивый газ, Париж, 12 октября 2023 года. Авторское право Thibault Camus/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Alexander Kazakevich
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В Париже разогнали митинг в поддержку палестинцев. Эммануэль Макрон в обращении к нации пообещал защиту еврейской общине страны. Пропалестинские и произраильские акции прошли в других городах Европы. "Израиль проиграл информационную войну", – утверждают на митинге в Амстердаме.

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Несколько сотен пропалестинских демонстрантов собрались в четверг вечером на площади Республики в Париже, несмотря на запрет властей.  

Глава МВД республики Жеральд Дарманен направил префектам распоряжение, в котором говорится, что подобные акции "могут привести к нарушению общественного порядка". 

Полиция применила водомёты и слезоточивый газ против участников митинга, скандировавших, среди прочего, "Израиль – убийца" и "Макрон – сообщник". 

В вечернем обращении к нации французский лидер выразил солидарность с Израилем в связи с нападением на еврейское государство боевиков ХАМАС и осудил тех, кто "путает поддержку палестинского народа и оправдание терроризма". Президент также призвал к межконфессиональному миру внутри страны и пообещал защиту французским евреям.

Во Франции проживают крупнейшие в Европе мусульманская и еврейская общины. Конфликты на Ближнем Востоке в прошлом нередко провоцировали напряжённость внутри страны. 

МИД Израиля и Совет национальной безопасности призвали граждан, проживающих за рубежом, к осторожности на фоне угроз движения ХАМАС, объявившего в пятницу так называемый день гнева.

Митинг в Женеве

В Женеве, у здания ООН, демонстранты потребовали выполнения многочисленных резолюций Генассамблеи ООН или Совбеза, призывающих к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

ООН и другие международные организации должны начать что-то делать. И не для того, чтобы заступаться за Израиль, а для того, чтобы принятые резолюции соблюдались! Это всё, о чём мы просим. Есть же резолюции, есть законы, есть Женевские конвенции.
Адель Меджри
вице-президент Ассоциации жертв пыток в Тунисе, один из организаторов митинга

ООН: "Не допустить перерастания трагедии в катастрофу"

В пятницу утром стало известно, что израильская армия проинформировала ООН о том, что всё население северной части сектора Газа, т. е. около 1,1 млн человек, должно быть переселено на юг в течение суток, что повышает вероятность проведения наземной операции ЦАХАЛ.

Представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что эвакуация такого масштаба "невозможна без разрушительных гуманитарных последствий", призвав Израиль отменить приказ.

Акции в поддержку Израиля

В городах Европы состоялись и произраильские манифестации, которые выглядели не такими многолюдными, как в первые дни после внезапного вторжения ХАМАС.

В Амстердаме участники митинга утверждали, что Израиль "проигрывает информационную войну".

"Одну войну Израиль проиграл, и это война в социальных сетях, а палестинцы – возьму этот термин в кавычки – одержали победу. Так что все теперь против Израиля, почти все, я всё же очень рада, что пришло достаточно людей, которые поддерживают Израиль", – заявила одна из участниц.

В Москве люди несут цветы как к посольству Израиля, так и к посольству Палестины.

В Кремле открыто не выразили ни осуждения, ни поддержки какой-либо из сторон конфликта, ограничившись призывами к "прекращению огня и отказу от насилия".

В то же время МИД России де-факто возложил ответственность за эскалацию на Запад.

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