Франция: пропалестинские демонстрации под запретом

В Париже разогнали митинг в поддержку палестинцев. Эммануэль Макрон в обращении к нации пообещал защиту еврейской общине страны. Пропалестинские и произраильские акции прошли в других городах Европы. "Израиль проиграл информационную войну", – утверждают на митинге в Амстердаме.

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Несколько сотен пропалестинских демонстрантов собрались в четверг вечером на площади Республики в Париже, несмотря на запрет властей.

Глава МВД республики Жеральд Дарманен направил префектам распоряжение, в котором говорится, что подобные акции "могут привести к нарушению общественного порядка".

Полиция применила водомёты и слезоточивый газ против участников митинга, скандировавших, среди прочего, "Израиль – убийца" и "Макрон – сообщник".

В вечернем обращении к нации французский лидер выразил солидарность с Израилем в связи с нападением на еврейское государство боевиков ХАМАС и осудил тех, кто "путает поддержку палестинского народа и оправдание терроризма". Президент также призвал к межконфессиональному миру внутри страны и пообещал защиту французским евреям.

Во Франции проживают крупнейшие в Европе мусульманская и еврейская общины. Конфликты на Ближнем Востоке в прошлом нередко провоцировали напряжённость внутри страны.

МИД Израиля и Совет национальной безопасности призвали граждан, проживающих за рубежом, к осторожности на фоне угроз движения ХАМАС, объявившего в пятницу так называемый день гнева.

Митинг в Женеве

В Женеве, у здания ООН, демонстранты потребовали выполнения многочисленных резолюций Генассамблеи ООН или Совбеза, призывающих к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

ООН и другие международные организации должны начать что-то делать. И не для того, чтобы заступаться за Израиль, а для того, чтобы принятые резолюции соблюдались! Это всё, о чём мы просим. Есть же резолюции, есть законы, есть Женевские конвенции. Адель Меджри вице-президент Ассоциации жертв пыток в Тунисе, один из организаторов митинга

ООН: "Не допустить перерастания трагедии в катастрофу"

В пятницу утром стало известно, что израильская армия проинформировала ООН о том, что всё население северной части сектора Газа, т. е. около 1,1 млн человек, должно быть переселено на юг в течение суток, что повышает вероятность проведения наземной операции ЦАХАЛ.

Представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что эвакуация такого масштаба "невозможна без разрушительных гуманитарных последствий", призвав Израиль отменить приказ.

Акции в поддержку Израиля

В городах Европы состоялись и произраильские манифестации, которые выглядели не такими многолюдными, как в первые дни после внезапного вторжения ХАМАС.

В Амстердаме участники митинга утверждали, что Израиль "проигрывает информационную войну".

"Одну войну Израиль проиграл, и это война в социальных сетях, а палестинцы – возьму этот термин в кавычки – одержали победу. Так что все теперь против Израиля, почти все, я всё же очень рада, что пришло достаточно людей, которые поддерживают Израиль", – заявила одна из участниц.

В Москве люди несут цветы как к посольству Израиля, так и к посольству Палестины.

В Кремле открыто не выразили ни осуждения, ни поддержки какой-либо из сторон конфликта, ограничившись призывами к "прекращению огня и отказу от насилия".

В то же время МИД России де-факто возложил ответственность за эскалацию на Запад.