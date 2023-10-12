By Euronews, AFP

Крупный груз каннабиса перехватила на границе Испании и Франции полиция, арестовав двух человек, в том числе - предположительно, одного из организаторов крупной сети наркоторговцев

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Два человека были арестованы за торговлю и ввоз наркотиков, после того как на границе между Францией и Испанией полиция обнаружила запрещенный груз, изъяв в общей сложности 603 кг каннабиса.

По данным прокуратуры французского города Тулуза, вещество находилось в автомобиле, пытавшемся пересечь границу. Помимо нелегального груза каннабиса, в машине было обнаружено 38 000 евро наличными.

Во Франции каннабис запрещен для личного употребления, хотя он остается одним из самых распространенных наркотиков, потребляемых в стране. Новый закон, вступивший в силу в 2020 году, смягчил наказание за хранение марихуаны в объеме менее 50 граммов - это означает, что теперь люди могут заплатить штраф и избежать тюремного заключения.

Один из двух арестованных мужчин был за рулем автомобиля, остановленного во время полицейской проверки, а второй был задержан вскоре после этого в Тулузе.

Его подозревают в том, что он является "одним из главных организаторов" сети наркоторговцев, расследование деятельности которой, по словам местной полиции, ведется уже около полугода.

"Постепенно нам удается понять, как работает эта сеть, благодаря чему нам и удалось перехватить этот груз", - сказал источник в полиции Тулузы.