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Астероид Бенну поможет раскрыть тайны Вселенной

США, штат Юта
США, штат Юта Авторское право Rick Bowmer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Более 200 ученых из 38 учреждений займутся исследованием образца астероида Бенну. Миссия Osiris-Rex сможет изучить материал, который существовал до появления нашей планеты.

Как на Земле появились органические вещества, необходимые для возникновения жизни? На этот и другие вопросы возможно поможет ответить астероид Бенну. Накануне капсула с грунтом астероида Бенну успешно приземлилась в США. Зонд Osiris-Rex выпустил ее с расстояния в 100 тысяч километров. Образцы породы были взяты в октябре 2020 года.

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Предполагается, что астероид содержит образцы вещества, образовавшиеся до появления Земли и даже, возможно, до формирования Солнечной системы. Для изучения 250 граммов грунта подготовлена специальная лаборатория.

Данте Лоретта, исследователь, Университет Аризоны:"Ключевой задачей для меня, и одной из главных целей этой программы является попытка понять, содержат ли богатые углеродом астероиды, такие как Бенну, соединения, которые могли привести к зарождению жизни на нашей планете. Земля это обитаемый мир. И поэтому мы не хотим, чтобы с ним взаимодействовали биологические организмы. Так что мы планируем исключить любые контакты с бактериями или чем-либо еще, что может поставить под угрозу наше научное исследование".

В научную миссию Osiris-Rex входят более чем 200 ученых из 38 научных учреждений из разных стран. О первых результатах исследования НАСА планирует объявить на пресс-конференции 11 октября.

Значительная часть образца астероида будет сохранена для изучения будущими поколениями. Бенну считается близким к Земле астероидом и сближается с планетой каждые шесть лет.

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