By Euronews, AFP

Это уже шестой судебный процесс в столице Бельгии, связанный с геноцидом тутси в Руанде в 1994 году, который за три месяца унёс жизни сотен тысяч человек.

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В понедельник в Брюсселе начался суд над двумя бывшими руандийскими чиновниками, обвиняемыми в "военных преступлениях" и "преступлениях геноцида", совершённых в 1994 году.

Один из обвиняемых, 76-летний бывший руандийский военный и бизнесмен Пьер Басабосе, на слушаниях не присутствовал: он находится в больнице. По версии следствия, за счёт его средств осуществлялось финансирование "Интерахамве" - военизированной организации экстремистов хуту, базировавшейся в столице Руанды Кигали.

Адвокат Жан Фламме заявил, что его подзащитный страдает слабоумием и не должен принимать участие в судебном процессе. Этот довод был отвергнут в суде в июне. Но в понедельник тот сделал запрос о том, чтобы Басабосе прошёл психиатрическую экспертизу.

Обвинения в совершении военных преступлений и участии в геноциде тутси предъявлены также 65-летнему Серафину Твахирве, родственнику тогдашней президентской семьи.

Дети-беженцы из Руанды умоляют заирских солдат позволить им пересечь мост, разделяющий Руанду и Заир (ныне - ДРК), 1994 г. Jean-marc Bouju/AP1994

Будучи в 1993 г. вторым по величине акционером "Радио тысячи холмов", которое разжигало неприязнь хуту по отношению к тутси до и во время геноцида, Басабосе обвиняется в распространении пропаганды ненависти. Прокуратура полагает, что он также передавал деньги и оружие боевикам "Интерахамве" и подстрекал их к массовым убийствам.

Твахирве вменяют в вину то, что он возглавлял в Кигали отряд "Интерахамве", который чинил расправы над представителями народности тутси в период с апреля по июль 1994 года. Он также обвиняется в десятке изнасилований, совершённых в отношении женщин тутси.

Оба были арестованы в Бельгии в сентябре 2020 года. Если их признают виновными, им грозит пожизненное заключение.

Ожидается, что слушания по этому делу продлятся не менее двух месяцев.