Макрон и Шольц сближают позиции

By Euronews

Париж и Берлин - "важная пара для Европы", несмотря на имеющиеся разногласия, заявил канцлер Германии по окончании франко-немецкого семинара в Гамбурге. Французский президент пообещал, что Франция и Германия постараются до конца октября достичь соглашения по реформе рынка электроэнергии ЕС.

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ФРГ и Франция пытаются наладить отношения и оставить в прошлом разногласия по вопросам энергетики, промышленности и оборонной политики.

После встречи в Гамбурге французский президент Эммануэль Макрон сказал, что к концу месяца двумя странами может быть достигнут компромисс по реформе европейского рынка электроэнергии. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил "интенсивные и конструктивные" дискуссии представителей профильных министерств на гамбургском семинаре.

"Франция и Германия - очень важная пара для Европы. У партнёров порой имеются различные точки зрения по тем или иным вопросам, но можно выработать общую позицию", - сказал Шольц.

Европа занимается энергетическим переходом, решает проблему нелегальной миграции и другие вопросы. На повестке также война в Украине и новый конфликт на Ближнем Востоке.

"Я не могу комментировать прямое участие Ирана в атаке на Израиль, у нас нет для этого доказательств, но очевидно, что публичные комментарии иранских властей были неприемлемы", - сказал Эммануэль Макрон.

Лидеры Франции и Германии подтвердили, что продолжает оказывать поддержку Украине, противостоящей российской агрессии, столько, сколько потребуется.