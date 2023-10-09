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В Лондоне установилась летняя жара

Лондонцы наслаждаются теплой погодой
Лондонцы наслаждаются теплой погодой Авторское право JUSTIN TALLIS/AFP
By Euronews
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В Великобритании стоит необычно жаркая для этого времени года погода

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Жители Лондона выстраиваются в очереди за мороженым, пытаясь окунуться в прохладу в эти жаркие октябрьские дни.

Температура воздуха в столице Великобритании и других городах не по сезону поднялась до 25 градусов по Цельсию и продолжает расти.

В ближайшие дни в Лондоне будет теплее, чем в Барселоне.

Самая высокая температура в Великобритании в октябре была зарегистрирована в 2011 году в графстве Кент. Тогда она достигла 29,9C.

Некоторые климатологи полагают, что в будущем регион столкнется со значительным потеплением.

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