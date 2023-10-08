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Ближний Восток: акции в поддержку ХАМАС

Бейрут, Ливан
Бейрут, Ливан Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В Ливане, Иране и ряде других стран Ближнего Востока состоялись акции в поддержку палестинской группировки ХАМАС, напавшей на Израиль.

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В ряде стран Азии и Ближнего Востока прошли акции сторонников палестинской группировки ХАМАС, напавшей на Израиль. Участники митинга в Стамбуле выкрикивали антиизраильские лозунги и сжигали израильские флаги. Официальная Анкара не осудила ХАМАС, но призвала стороны воздержаться от применения силы.

В столице Йемена Сане на улицы вышли тысячи людей с палестинскими флагами. Лидер движения хуситов "Ансар Аллах" Хасан аль Хомран заявил, что йеменский народ с большой радостью празднует победу.

В Ливане тысячи манифестантов собрались в южном пригороде Бейрута. Они приветствовали операцию ХАМАС против Израиля. Ливанская военизированная группировка "Хезболлах" (признана террористической в США и ЕС) заявила, что готова прийти на помощь палестинцам.

Bilal Hussein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Бейрут, ЛиванBilal Hussein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Нападение ХАМАС на Израиль поддержали Сирия и Иран. Власти Исламской Республики назвали атаку палестинцев мощным ответом на преступные действия. 

В заявлении Саудовской Аравии прозвучал призыв к прекращению эскалации и защите гражданского населения.

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