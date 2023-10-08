Израиль против ХАМАС: второй день боёв

Израиль наносит удары по сектору Газа. Убиты по меньшей мере 313 и ранены почти 2 000 палестинцев. Число погибших в результате атак ХАМАС в Израиле возросло как минимум до 600 человек, более 2000 получили ранения.

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Израильская армия активизировала операции против боевиков ХАМАС, задействовав в воскресенье и танки. После молниеносных внезапных субботних нападений, ожесточённые бои идут на юге еврейского государства.

Тысячи ракет, запущенных палестинскими боевиками, прорвали защитный барьер Израиля и обрушились на близлежащие населённые пункты. Израильские военные ответили шквалом бомбардировок по сектору Газа.

По сообщениям израильских СМИ, число погибших в результате атак ХАМАС в Израиле возросло как минимум до 600 человек, более 2000 получили ранения. Сообщается, что около 100 военнослужащих и десятки мирных жителей были похищены в ходе беспрецедентного нападения палестинцев из сектора Газа.

По данным израильских военных, они нанесли удары, поразив в секторе Газа, сравняв с землей и жилые дома. Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что в результате израильских ударов уже убиты по меньшей мере 313 и ранены почти 2 000.

Сообщается , что высокопоставленный член ХАМАС был убит в результате атак на сектор Газа. Тело одного из лидеров организации Аймана Юниса было извлечено из в воскресенье из-под завалов его дома в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Это подтвердило палестинское Агентство гражданской защиты.

Агентство ООН по делам палестинцев, сообщило, что более 20 000 жителей приграничных районов Газы покинули свои дома и направились вглубь территории, чтобы найти убежище в школах ООН.

В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан хоронят погибших в результате обстрелов и столкновений с израильскими войсками.