В Испании зафиксировано рекордное число несовершеннолетних, осуждённых за сексуальные преступления, а в Италии их количество за год выросло на 15,7%. Тревога в обществе растёт.

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Несколько месяцев назад испанская полиция расследовала аж четыре случая группового изнасилования в городе Бадалона в Каталонии.

Один из них произошёл в местном торговом центре. В его туалете шестеро несовершеннолетних надругались над 11-летней девочкой. Трое из насильников не достигли 14-летнего возраста уголовной ответственности, а личность ещё одного так и не была установлена.

По приговору суда двое преступников отправились в колонию для несовершеннолетних. Ещё один получил условный срок.

Дело Бадалоны, потрясшее общественность, которая была возмущена безнаказанностью преступников, - лишь одно из тысяч подобных, что регулярно поступают на рассмотрение в ювенальные суды Испании.

Там, как и в соседней Италии, констатируют рост числа cовершаемых подростками правонарушений, связанных с половой неприкосновенностью, особенно - групповых изнасилований. И тревога в обществе возрастает.

В Испании за преступления сексуального характера осудили рекордное за всё время ведения учёта число несоврешеннолетних. В этой стране количество секc-преступлений, совершённых лицами в возрасте от 14 до 17 лет, выросло за год на 14%.

А в Италии этот показатель вырос аж на 15,7%, говорится в отчёте Центрального полицейского управления.

Ученики направляются в школу в Арле, на юге Франции Daniel Cole/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Порнография вместо полового воспитания

По статистике, мужчины совершают значительно больше преступлений, чем женщины: 76% против 23% в Испании.

То же самое наблюдается и в Италии, где около 90% жертв сексуального насилия - женщины и девочки.

Это подтвердил "Евроньюс" Хосе Рамон Бернасер, судья по делам несовершеннолетних в испанском Толедо, который работает в этой сфере больше 17 лет.

"Всё больше мальчиков попадает в центры временного содержания для несовершеннолетних за преступления против половой неприкосновенности, и растёт количество приговоров за такие правонарушения", - говорит он.

По словам судьи, за последние шесть лет количество рассмотренных им дел удвоилось.

На вопрос о причинах этого он указывает на проблему сексуального просвещения: "Не хватает полового воспитания, за что ответственны мы - взрослые", - поясняет Бернасер.

"Дети, не имеющие сексуального образования и опыта, смотрят порнофильмы, снятые для взрослых. Так складывается их искажённое понимание секса", - сказала "Евроньюс" Мария Росарио Гомис, психолог, специализирующийся на проблемах гендерного насилия и посттравматических стрессовых расстройств.

"Поскольку им не с чем сравнивать, они воспроизводят агрессивные формы поведения, заимствованные из порно, и думают, что это и есть сексуальность", - добавила она.

Психолог всё же отмечает, что признание себя жертвой сексуального насилия уже не является таким табу, как раньше. Всё больше и больше людей обращаются за помощью к специалистам за терапией.

"По мере того, как общество повышает уровень информированности, мы осознаём, что таких случаев очень много. Статистически это безумие, но раньше мы об этом не знали, потому что это просто не учитывалось", - говорит Гомис.

Эксперты отмечают, что росту секс-преступности способствует то, что порнография уже не под таким строгим запретом, и всё более доступна подросткам.

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Молодые люди и девушки наблюдают закат Eldar Emric/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Чувство безнаказанности?

Такие случаи группового изнасилования, как тот, что произошёл в Бадалоне, когда непосредственные преступники не понесли наказания из-за возраста, породили у многих чувство безнаказанности по отношению к такого рода деяниям.

"Подростки постоянно говорят: "Тюрьма нам не грозит". Они считают, что их действия не имеют последствий", - говорит психолог.

С тех пор, как в ноябре прошлого года в Испании вступил в силу противоречивый новый закон об изнасиловании, меры, которые могут быть применены к несовершеннолетним, стали более жёсткими.

Подростки старше 14 лет могут быть приговорены к заключению в колонии для несовершеннолетних на срок от 1 до 8 лет.

"Закон достаточно жёсткий. Я не верю, что ужесточение наказания приведёт к снижению количества преступлений против сексуальной свободы. Необходимы не столько изменения уголовного кодекса, сколько сексуального воспитания, которое мы проводим с молодежью", - добавляет судья.

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Ещё одна проблема, по мнению экспертов, - отсутствие доступа осуждённых подростков к постоянной терапевтической помощи.

Судья говорит, что на всю провинцию у них есть только один психолог, один социальный работник и один педагог. Специалисты перегружены работой.

"Всё больше и больше преступлений против сексуальной свободы совершается несовершеннолетними, а это значит, что необходимо выделять всё больше и больше ресурсов как внутри, так и вне специализированных центров".