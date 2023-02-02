Испания: закон, призванный защищать женщин от насилия, обернулся против них

Леопольдо Р. был освобожден из тюрьмы 12 декабря. С тех пор его бывшая супруга Роза (настоящее имя изменено) скрывает свое место проживания. В день, когда ее адвокат, Мария Исабель Качо Моргадо, получила сообщение с просьбой представить аргументы против освобождения Леопольдо, она уже опасалась худшего.

"Я позвонила своей клиентке и сказала ей только одно слово: прячься", - рассказала Качо Euronews. "Лепольдо издевался над Розой с момента их женитьбы. С женщиной плохо обращались, избивали, насиловали", - говорит адвокат.

Срок наказания Леопольдо был сокращен с шести лет до четырех после вступления в силу закона, известного как 'solo sí es sí' ("только "да" есть да"). Закон, гарантирующий сексуальную свободу, стирает различие между сексуальным домогательством и насилием, и ставит согласие на первое место.

Однако всего за четыре месяца после вступления закона в силу, в Испании были пересмотрены сотни дел о сексуальных преступлениях. По меньшей мере 32 человека были освобождены из тюрьмы, многим пересмотрели сроки в сторону уменьшения.

**Принятие закона, призванного более эффективно защищать женщин, обернулось неожиданными последствиями **

Дело здесь в следующем: наказания за тяжкие преступления сексуального характера ужесточили, а мера пресечения за другие виды домогательств уменьшилась. Изменения же в испанском уголовном кодексе имеют обратную силу, если идут на пользу осужденным.

В настоящее время правительство рассматривает возможность внесения изменений в новый закон. Министерство юстиции предлагает восстановить прежние меры наказания для случаев сексуальной агрессии с применением насилия или запугивания.

В качестве временной меры Министерство равноправия предоставило женщинам, чьи обидчики были освобождены из тюрьмы, возможность запросить электронный браслет.

"Без сомнения, такого решения было бы недостаточно, и оно не принесло бы особой пользы, учитывая, что Леопольдо угрожал женщине в течение последних нескольких лет", — говорит адвокат.

"Этого мало"

"Мой клиентка скрывается, потому что электронный браслет был бы бесполезен", — уверяет Качо.

Роза и Леопольдо поженились, когда ей было 17. Более 40 лет женщина подвергалась жестокому обращению. В ее памяти остались два момента: когда Леопольдо ударил ее молотком по колену, тогда она о чем-то попросила супруга, и, когда он сбросил ее с лестницы после ссоры со своим тестем.

По словам адвоката, с тех пор, как Леопольдо попал в тюрьму, страх Розы заставляет ее постоянно оглядываться, когда она идет по улице. Находясь за решеткой Леопольдо не переставал посылать Розе записки с угрозами через сокамерников, выходящих на свободу.

Первое, что Леопольдо сделал после освобождения - вернулся в деревню, где жила пара. Выбора у Розы не было: она уехала и скрыла свое местонахождение.

"Она скрывается. Какой там электронный браслет? От него не будет пользы, учитывая, что мужчина угрожал ей последние несколько лет", — говорит Качо.

"Только "да" есть "да"

По данным Amnesty International, только в 15 европейских странах есть законы, определяющие изнасилование как секс без согласия. Это Бельгия, Хорватия, Кипр, Дания, Финляндия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

В последние годы эти государства реформировали свои уголовные кодексы таким образом, что принуждение или угроза применения силы, не являются единственными условиями, при которых сексуальное преступление считается изнасилованием.

В случае с Испанией эксперты отмечают, что проблема смягчения приговоров для преступников возникает из-за того, что новый закон устраняет различие между сексуальным домогательством и сексуальным насилием. Результатом стал диапазон приговоров от одного до четырех лет лишения свободы, и до 15 лет тюрьмы в случаях с тяжкими последствиями.

В Исландии максимальное наказание - 16 лет заключения, во Франции и Великобритании - 15 лет.

В 2009 году Италия, после волны групповых нападений на женщин, увеличила максимальное наказание за сексуальное насилие с десяти до двенадцати лет. Однако дальнейших изменений в закон внесено не было. Это означает, что изнасилование не определяется как секс без согласия, как того требует Стамбульская конвенция.