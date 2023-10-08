Руины в Тель-Авиве, Сдероте и Ашкелоне

На рассвете в воскресенье палестинские боевики продолжили ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа. Прямым попаданием была поражена больница Барзилай в израильском прибрежном городе Ашкелоне, которой нанесен серьезный ущерб.

На видео, предоставленном сотрудниками медицинского центра, видно большое отверстие, пробитое в стене, и обломки стройматериалов и оборудования, разбросанные по полу в палатах и коридорах.

В Тель-Авиве в одном из многоэтажных домов также образовалась зияющая дыра. Его жителей временно разместили в гостинице.

На улицах Тель-Авива, Сдерота и других городов Израиля повсюду брошены поврежденные и сгоревшие автомобили.

Внезапное нападение боевиков стало самым смертоносным в Израиле за последние десятилетия.