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ООН: дети из Нагорного Карабаха ослаблены из-за недоедания

25 сентября 2023 года
25 сентября 2023 года Авторское право Aspram Avanesyan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Ирина Шелудкова
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В Армению из Нагорного Карабаха прибыли 30 тысяч детей.

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По данным ЮНИСЕФ, около трети бежавших из Нагорного Карабаха в Армению — это дети. В организации заявляют, что многие из них ослаблены из-за недоедания, которому они были подвергнуты в результате 9-месячной блокады региона силами Азербайджана.

В организации заявляют, что многие семьи несколько дней шли пешком через леса Нагорного Карабаха, чтобы прятаться от азербайджанских дронов, после того как Баку начал военную операцию на территории непризнанного региона.

Власти Азербайджана заверяли, что будут соблюдать все права этнических армян и объявили о "плане интеграции", однако подавляющее большинство этнических армян покинуло регион из-за страха за свое будущее.

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