Из Нагорного Карабаха выехало подавляющее большинство этнических армян

Города и села Нагорного Карабаха опустели. Ситуация в регионе остается нестабильной.
Некогда шумные улицы главного города Нагорного Карабаха практически опустели.
В Степанакерте/Ханкенди представители азербайджанских властей сопровождали журналистов во время съемок.
После азербайджанской операции в непризнанной республике, более 100 тысяч этнических армян покинули регион, несмотря на заверения Баку о соблюдении прав армян и "плане реинтеграции". В Ереване называют массовый выезд людей "этнической чисткой".
Тем временем исход в Армению замедлился...
Пока Азербайджан пытается укрепить свой контроль в регионе, ситуация Нагорном Карабахе остается нестабильной.
В понедельник Ереван сообщил о гибели армянского военного и двух пострадавших при обстреле Вооруженными Силами Азербайджана. В Баку назвали назвали это заявление абсолютной ложью.