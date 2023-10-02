Из Нагорного Карабаха выехало подавляющее большинство этнических армян

By Euronews

Города и села Нагорного Карабаха опустели. Ситуация в регионе остается нестабильной.

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Некогда шумные улицы главного города Нагорного Карабаха практически опустели.

В Степанакерте/Ханкенди представители азербайджанских властей сопровождали журналистов во время съемок.

После азербайджанской операции в непризнанной республике, более 100 тысяч этнических армян покинули регион, несмотря на заверения Баку о соблюдении прав армян и "плане реинтеграции". В Ереване называют массовый выезд людей "этнической чисткой".

Тем временем исход в Армению замедлился...

Пока Азербайджан пытается укрепить свой контроль в регионе, ситуация Нагорном Карабахе остается нестабильной.

В понедельник Ереван сообщил о гибели армянского военного и двух пострадавших при обстреле Вооруженными Силами Азербайджана. В Баку назвали назвали это заявление абсолютной ложью.