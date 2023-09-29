Пакистан: Жертвами теракта около мечети стали более 50 человек

By Euronews

Более 50 человек погибли и 130 получили ранения в результате теракта в пакистанской провинции Белуджистан

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По меньшей мере 52 человека погибли в результате взрыва у мечети в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан.

Еще 130 человек получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на медицинские службы.

По данным правоохранительных органов, взрыв осуществил террорист-смертник.

Нападение произошло недалеко от мечети, где собрались прихожане по случаю праздника в честь дня рождения пророка Мухаммеда.